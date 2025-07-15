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В Ростове ж/д работник пойдет в колонию за махинации с больничными

В Ростове ж/д работник пойдет в колонию за махинации с больничными

В Ростове-на-Дону экс-работник железной дороги отправится в колонию за мошеннические действия с листами нетрудоспособности. Информация об этом поступила из Южной транспортной прокуратуры.

В донской столице суд вынес решение по делу бывшего сотрудника железнодорожной компании, признанного виновным в крупном мошенничестве при получении социальных выплат.

Следствием установлено, что ростовчанин, работавший на железной дороге, в течение года приобретал через интернет фиктивные больничные листы у работников частных медицинских учреждений Москвы и передавал их по месту работы.

В результате его действий работодателю и Социальному фонду Российской Федерации был нанесен ущерб, превышающий 400 тысяч рублей.

Суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Фото: Donday
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