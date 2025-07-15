В Ростове ж/д работник пойдет в колонию за махинации с больничными
В Ростове-на-Дону экс-работник железной дороги отправится в колонию за мошеннические действия с листами нетрудоспособности. Информация об этом поступила из Южной транспортной прокуратуры.
В донской столице суд вынес решение по делу бывшего сотрудника железнодорожной компании, признанного виновным в крупном мошенничестве при получении социальных выплат.
Следствием установлено, что ростовчанин, работавший на железной дороге, в течение года приобретал через интернет фиктивные больничные листы у работников частных медицинских учреждений Москвы и передавал их по месту работы.
В результате его действий работодателю и Социальному фонду Российской Федерации был нанесен ущерб, превышающий 400 тысяч рублей.
Суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.