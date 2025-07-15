На Дону мужчину будут судить за разбой и жестокую расправу 33-летней давности

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В Ростовской области готовится судебное разбирательство в отношении мужчины, обвиняемого в тяжких преступлениях, совершенных более трех десятилетий назад. События развернулись в марте 1992 года в хуторе Сазонове Каменского района.По данным следствия, обвиняемый и двое его сообщников незаконно проникли в частное владение с целью ограбления. Их целью были денежные средства, принадлежащие супружеской паре – 60-летнему мужчине и его 53-летней жене. Проникнув в жилище, злоумышленники, угрожая оружием, потребовали передать им 1 500 рублей (купюры образца 1991 года). Однако глава семьи оказал сопротивление, в результате чего был жестоко изрезан нападавшими. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.В момент совершения преступления в дом вошел свидетель, который попытался остановить грабителей. Во время схватки в темноте свидетель крикнул фразу, призывающую открыть огонь. Испугавшись, преступники скрылись с места преступления.Первоначально установить личности преступников не удалось, но расследование продолжалось. В 2024 году, благодаря современным методам анализа отпечатков пальцев, обнаруженных на месте преступления, удалось установить личность одного из нападавших.Обвиняемый был задержан и заключен под стражу по решению суда. Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». В случае признания его виновным ему грозит длительный срок лишения свободы.