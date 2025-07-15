Житель Ростовской области чуть не зарезал ножом незнакомца из-за замечания

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В Ростовской области зафиксирована попытка убийства: мужчина атаковал ножом случайного прохожего. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.Происшествие, вызвавшее общественный интерес, произошло 10 июля в Неклиновском районе. По предварительным данным, 34-летний таганрожец приехал в гости к родственникам, проживающим в этом районе. После распития алкогольных напитков в доме родственников он решил сходить в магазин за сигаретами.По пути к магазину, рядом с автобусной остановкой, он заметил группу ребят. По невыясненным причинам поведение детей ему не понравилось, и он сделал им резкие замечания. На это отреагировал 58-летний местный житель, сделав замечание нетрезвому мужчине. В ответ на это нападавший вынул нож из сумки и ударил им в живот незнакомца, после чего убежал с места преступления.Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь прибывшей бригадой скорой помощи. Уже на следующий день, 11 июля, преступник был задержан сотрудниками полиции.В главном управлении МВД по Ростовской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Таганрога по статье, предусматривающей ответственность за нанесение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия, представляющего опасность для жизни.