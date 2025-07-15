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На Дону зафиксирован второй в 2025 году максимум потребления электроэнергии

На Дону зафиксирован второй в 2025 году максимум потребления электроэнергии

В Ростовской области зафиксирован второй в истории максимум потребления электроэнергии. Об этом проинформировал глава региона, Юрий Слюсарь, в своих аккаунтах в социальных сетях.

- Я внимательно отслеживаю ситуацию с перебоями в электроснабжении и проблемами с водоснабжением", - подчеркнул он.

Причиной экстренных отключений в регионе стала аномально высокая температура и, как следствие, пиковые нагрузки на электросети.

Так, 14 июля в области зарегистрирован второй исторический максимум энергопотребления – 3518 МВт. Стоит отметить, что днем ранее, в регионе этот показатель достиг 3487 МВт, что уже являлось рекордным значением, превзойдя предыдущий максимум, зафиксированный в 2023 году.

Важно подчеркнуть, что большая часть аварийных ситуаций на электросетях к настоящему моменту устранена. Энергетические компании в Ростовской области работают в режиме 24/7.

Вместе с тем, в отдельных районах области сохраняются проблемы с водоснабжением, вызванные перебоями в подаче электроэнергии.
Фото: Donday
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