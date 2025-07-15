В Ростове за 6,1 млн на торги выставили грузовик и прицеп компании-банкрота

Фото: Нейросеть

В Ростове-на-Дону на торги выставлены автотранспорт и прицепное устройство обанкротившейся организации, оцененные в 6,1 млн рублей. Информация о предстоящем аукционе размещена на общедоступном ресурсе, содержащем сведения о банкротствах.На аукционе будут реализованы тентованный прицеп модели «Шмитц S01» и автомобиль марки «Мерседес Бенц» 2012 года выпуска. Стартовая цена за оба объекта определена в 6,1 миллиона рублей. Прием заявок от желающих приобрести прицеп завершается 18 августа, а итоги аукциона будут подведены 19 августа. Заявки на участие в торгах по автомобилю «Мерседес Бенц» принимаются до 16 июля, результаты станут известны 17 июля.Следует подчеркнуть, что это не первая попытка реализации имущества данной фирмы. После того как ООО «Грин» было признано несостоятельным в июне 2024 года, его активы регулярно предлагаются к продаже.