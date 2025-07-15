Киношников не будут наказывать за порчу стен Парамоновских складов

- В связи с тем, что объект культурного наследия долгое время находится в неудовлетворительном состоянии, надлежаще оценить наличие субъективной стороны нарушения со стороны кинокомпании не представляется возможным, - сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Фото: Дондей; Александр Сушков

Съемочную группу из Москвы, которая закрасила краской Парамоновские склады, не накажут. Об этом сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Ирина Коробова.В начале июня киностудия из Москвы проводила съемку исторического фильма на культовых Парамоновских складах. Для декорации члены группы закрасили стены объекта. По окончании съемок черные стены не смогли смыть даже дожди.Вскоре москвичи приехали с водоструйной установкой и помыли стены. Но все равно в некоторых углах черные пятна удалить не удалось.За судьбой многострадальных складов следили практически все горожане, в том числе и общественник Александр Сушков. Мужчина решил поинтересоваться у властей дальнейшим ходом событий. Вскоре на его официальный запрос пришел ответ от председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Ирины Коробовой.Чиновница заверяет, что кинематографисты наносили на стены складов копоть, которую легко можно смыть со стен. После того как была произведена очистка, стены вторично закрасили, чтобы закрыть незаконные граффити.Ответ не оправдал ожиданий многих горожан. Они считают, что все виновные в этой истории должны быть наказаны. Кинокомпания из Москвы не первая, кто наносит на стены складов краску, просто своей масштабной работой они привлекли к себе больше внимания.