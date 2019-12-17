В Новочеркасске после массового увольнения врачей возобновила работу инфекционная больница



В Новочеркасске возобновила работу инфекционная больница. Из-за массового увольнения специалистов медучреждение простаивало с конца ноября.



Свою деятельность больница возобновила 18 декабря. Её возглавила бывший руководитель Наталья Хорошевская, работавшая здесь до 2012 года.



После скандала на ремонт больницы выделили 1,5 миллиона рублей. Но в обновлённом помещении по-прежнему не хватает необходимого оборудования. По словам Натальи Хорошевской, медучреждение нуждается в аппаратах рентгена и УЗИ, модуле неотложной помощи и палате интенсивной терапии.

- Работа инфекционистов очень важна. Мы должны в приемном покое поставить дифференциальный диагноз и определить лечение в правильном направлении. Сделать это без УЗИ, рентгена и достойной лаборатории практически невозможно, - пояснила руководитель больницы.







Вместе с Хорошевской на работу пришла команда из пяти специалистов. Ранее они работали вместе с ней в её частном центре, пишет DonDay Новочеркасск.



Что касается «старых» работников, то за месяц простоя они получат две третьих своего оклада. Учитывая, что у младших медицинских сотрудников ставка составляет около семи тысяч рублей, а у средних - не более 10 тысяч рублей, к Новому году медики получат не более 6 тысяч.



В первый же день работы «инфекционка» приняла девять пациентов. Из них шесть человек были госпитализированы. В детское отделение попала одна маленькая пациентка. Ей оказали необходимую помощь.