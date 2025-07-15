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Из-за неработающих камер «Безопасного города» в Ростове возбудили уголовное дело

Из-за неработающих камер «Безопасного города» в Ростове возбудили уголовное дело
В Ростове возбудили уголовное дело из-за неработающих камер «Безопасного города». Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, инцидент произошел в апреле 2024 года.

По версии следствия, начальник одного из государственных учреждений региона заключил с организацией государственный контракт на оказание услуг видеонаблюдения. Согласно его условиям, 254 камеры должны были распознавать лица и передавать данные в экстренные службы. Но должным образом они не работали. Ущерб бюджету составил более 1,6 миллиона рублей.

Вследствие этого было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Если вину начальника одного из государственных учреждений региона докажут, ему грозит штраф до ста тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.
Фото: Дондей
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