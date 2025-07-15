Авиалайнер ростовской компании вернулся на стоянку с места запуска по техпричине

Фото: AVIAINCIDENT

По данным AVIAINCIDENT, самолет авиаперевозчика «Азимут», базирующегося в Ростове, не смог совершить вылет из-за возникших технических проблем.В частности, 14 июля приблизительно в 22:00 рейс A46031, следовавший по маршруту Минеральные Воды – Ереван, был вынужден вернуться на место стоянки непосредственно перед взлетом. Как выяснилось, причиной возврата стала поломка в технической части воздушного судна.Стоит подчеркнуть, что за последнее время участились подобные инциденты. Преимущественно полеты самолетов ростовской авиакомпании срывались или задерживались из-за неисправностей технического характера. Например, 13 июля рейс, направлявшийся из Челябинска в Минеральные Воды, задержали минимум на восемь часов по причине технической неготовности самолета к полету.