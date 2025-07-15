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В Ростовской области полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Об этом сообщил начальник управления МВД по региону Александр Речицкий.-За стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий, - уточнили в ГУ МВД Ростовской области.А вот того, кто дал взятку, ждёт уголовная статья.Руководитель Главного управления МВД по Ростовской области считает, что в работе ведомства активно реализуется программа по борьбе с коррупцией.Александр Речицкий вступил в должность в 2025 году, сменив на этом посту Олега Агаркова.