В инфекционную больницу Новочеркасска поместили троих жителей, вернувшихся из Европы



Фото: www.ridus.ru

В Новочеркасске в городскую инфекционную больницу поместили троих человек, вернувшихся из Европы.



После прибытия из-за границы пациентов поместили в изоляционные боксы, пишет DonDay Новочеркасск со ссылкой на главврача медучреждения Наталью Хорошевскую.



У госпитализированных новочеркасцев взяли анализы на коронавирус. Их направили в лабораторию Новосибирска. Специалисты рассчитывают получить результаты через две недели. Пока же врачи наблюдают за состоянием госпитализированных пациентов.



Добавим, что в Ростовской области под наблюдением врачей находятся уже более 1 000 человек.