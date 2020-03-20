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В инфекционную больницу Новочеркасска поместили троих жителей, вернувшихся из Европы

В инфекционную больницу Новочеркасска поместили троих жителей, вернувшихся из Европы
Фото: www.ridus.ru
В Новочеркасске в городскую инфекционную больницу поместили троих человек, вернувшихся из Европы.

После прибытия из-за границы пациентов поместили в изоляционные боксы, пишет DonDay Новочеркасск со ссылкой на главврача медучреждения Наталью Хорошевскую.

У госпитализированных новочеркасцев взяли анализы на коронавирус. Их направили в лабораторию Новосибирска. Специалисты рассчитывают получить результаты через две недели. Пока же врачи наблюдают за состоянием госпитализированных пациентов.

Добавим, что в Ростовской области под наблюдением врачей находятся уже более 1 000 человек.

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