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В Ростове с августа введут одностороннее движение по Университетскому переулку

В Ростове с августа введут одностороннее движение по Университетскому переулку

В Ростове-на-Дону со второго августа в Университетском переулке меняется организация движения – вводится одностороннее движение. Об этом сообщили в департаменте, отвечающем за автодороги и организацию дорожного трафика.

Целью изменения схемы движения является повышение пропускной способности, поэтому на данном участке устанавливается односторонний режим. Новые правила коснутся отрезка от Малюгиной до Лермонтовской улицы, а транспортный поток будет направлен в южном направлении.

Жителей Ростова-на-Дону просят учитывать данное нововведение при планировании своих поездок по городу.
Фото: Donday
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