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В Батайске произошло жесткое ДТП с «перевертышем» на Куйбышева

В Батайске произошло жесткое ДТП с «перевертышем» на Куйбышева
Утром 15 июля на улице Куйбышева в Батайске, вблизи АТП, зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие, закончившееся опрокидыванием автомобиля. Инцидент был заснят камерами наблюдения.

Видеоматериалы указывают на то, что два автомобилиста устроили гонки прямо на дороге. На перекрестке с улицей Коваливского один из участников заезда потерял контроль над своим транспортным средством. Машину закрутило, она съехала с трассы и врезалась в припаркованный автомобиль.

От силы удара машина, спровоцировавшая ДТП, перевернулась на крышу.

В результате столкновения никто не пострадал. Однако водитель, ставший виновником аварии, по всей видимости, понесет ответственность за нарушение правил дорожного движения.
Фото: Дондей
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