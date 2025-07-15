В Батайске произошло жесткое ДТП с «перевертышем» на Куйбышева

Фото: Дондей

Утром 15 июля на улице Куйбышева в Батайске, вблизи АТП, зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие, закончившееся опрокидыванием автомобиля. Инцидент был заснят камерами наблюдения.Видеоматериалы указывают на то, что два автомобилиста устроили гонки прямо на дороге. На перекрестке с улицей Коваливского один из участников заезда потерял контроль над своим транспортным средством. Машину закрутило, она съехала с трассы и врезалась в припаркованный автомобиль.От силы удара машина, спровоцировавшая ДТП, перевернулась на крышу.В результате столкновения никто не пострадал. Однако водитель, ставший виновником аварии, по всей видимости, понесет ответственность за нарушение правил дорожного движения.