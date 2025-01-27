Врач из Ростовской области рассказала о том, как вставать по утрам

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Врач из Ростовской области Дарья Мелешко рассказала Donday о том, как вставать по утрам. Специалист сообщила, что нужно следовать циклам сна, чтобы легче начинать свой день.По мнению специалиста, легкое пробуждение можно получить, если соблюдать 90-минутный цикл сна. Если ваш сон составляет шесть или семь с половиной часов, ваш мозг будет пробуждаться во время REM-фазы, что облегчит утренний подъем. Однако сон на шесть с половиной или семь часов может привести к чувству усталости.— Важно иметь стабильный распорядок: ложиться и вставать в одно и то же время. В выходные можно немного подольше поспать, но разница не должна превышать двух часов. Через несколько недель организм адаптируется, и утренние подъемы станут проще, — отметила Дарья Мелешко.Существует несколько рекомендаций для легкого пробуждения с утра. К примеру, один из таких – это ставить будильник подальше от кровати. То есть, чтобы выключить сигнал, нужно будет встать с кровати, и тогда человек уже более-менее проснется.- Идеально, если в комнате будет тотальная чернота, так что шторы должны быть плотными и не пропускать свет уличных ламп, – уточняет Дарья. - Убирайте ночники и любые электроприборы, излучающие даже слабое свечение. Если вам необходимо встать в туалет ночью, избегайте яркого освещения и лучше используйте ночник в санузле.Также к рекомендациям можно отнести расслабление нервной системы. Стоит исключить просмотр шокирующих новостей или видеороликов. Нужно постараться не начинать конфликты и споры с близкими. Физические тренировки также не рекомендуются.- Избегайте обильных приемов пищи перед сном, так как процесс переваривания мешает расслаблению, – уточняет Дарья. - Исключите напитки с кофеином минимум за 8 часов до сна, а алкоголь лучше вовсе не употреблять, так как он портит структуру сна.