Врач из Ростова предупредил об аллергической реакции на живую елку в доме

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Врач из донской столицы Александр Чайковский предупредил о появлении аллергической реакции на живую ёлку в доме. Специалист отметил, что растение имеет резкий запах, что может спровоцировать ряд неприятных симптомов.- В тёплом и влажном помещении ёлка становится источником благоприятных условий для развития микроорганизмов. Среди наиболее часто встречающихся инфекций можно выделить споры плесени. Они могут вызвать аллергические реакции, астму и другие заболевания дыхательных путей, - отметил Александр.Особенно это опасно для людей, у которых ранее наблюдалась аллергия на цветущие растения, такие как амброзия или тополиный пух.Ель, как и другие хвойные деревья, выделяет монотерпены — особые химические соединения, которые помогают ей противостоять холоду и повреждениям. Именно эти вещества придают пихтам, соснам и елям их характерный запах, который мы называем хвойным. Монотерпены не представляют серьёзной угрозы для здоровья, за исключением случаев индивидуальной непереносимости.Специалист отметил и вредоносных насекомых, которые тоже могут оказывать влияние на самочувствие людей. Поэтому нужно обратить внимание на искусственные ёлки из качественных материалов.