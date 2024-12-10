Живую ёлку или искусственную выбирают ростовчане к Новому году

Фото: DonDay

На пороге Нового 2025 года люди оказываются перед важным выбором: какую ёлку купить — искусственную или настоящую? Этот вопрос вызывает множество споров и эмоций. Мнением на этот счёт с DonDay поделились жители донского региона.Настоящая елка с её ароматом хвои и естественной красотой напоминает о зимних лесах и создает атмосферу уюта. Многие считают, что она приносит в дом часть природы, что невольно делает праздник более тёплым и эмоциональным. С другой стороны, искусственная елка, несмотря на отсутствие живого запаха, обладает уникальными преимуществами. Она долговечна, можно использовать её на протяжении многих лет, а разнообразие стилей и цветов позволяет создать оригинальный декор, который идеально впишется в любой интерьер.Жительница Ростова Олеся Зайцева сообщила, что её семья уже давно использует исключительно искусственную ель.- Большинство таких ёлок даже украшать не приходится, присутствуют встроенная подсветка и красочные изделия, - рассказала девушка.Также для жителей квартирных домов проще всего использовать именно искусственное дерево, чтобы после праздника было удобно зелёную красавицу сложить и убрать до следующего года. Также люди, предпочитающие живой ели искусственную, всегда упоминают про значимость сохранения природы и экологии.- Для меня это прежде всего дом для диких животных. Я знаю, что большинство натуральных ёлок выращивают в специальных лесохозяйствах, но, к сожалению, браконьерство никто не отменял. И я не хочу быть соучастницей такого преступления.Однако также существует мнение о том, что живая ёлка символизирует некую связь с природой. Аромат хвойных иголок наполняет дом атмосферой настоящего праздника.- Этот запах невозможно заменить никаким ароматизатором. Он олицетворяет уют и семейный праздник, создавая особое настроение, - поделилась ростовчанка Александра Конакова.Александра рассказала, что в её доме всегда на Новый год стояла именно живая ёлка. То, как маленьким ребёнком она заносила вместе с родителями большую ель в дом, подметая по пути опавшие иголки, она всегда вспоминает с улыбкой.- Кроме того, я люблю посещать ёлочные базары. Обсуждать разные породы деревьев с продавцами. И, наконец, выбрать ту самую, которую я захочу забрать домой, - поделилась Александра.Ростовчанка уверяет, что всегда будет сохранять традицию живой ёлки. Ведь она создает настоящую атмосферу семейного праздника и уюта.Стоит сказать, что при выборе между искусственной и настоящей елкой нужно также учитывать свои привычки и традиции. В конечном итоге, независимо от выбора, главное — это магия праздника, что объединяет семью в это волшебное и новогоднее время.