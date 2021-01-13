В Ростовской области с 18 января начнется массовая вакцинация от COVID-19

В Ростовской области стартует массовая вакцинация от коронавируса. Жители Батайска, Волгодонска, Азова, Шахт, Новочеркасска и Ростова смогут привиться от опасной инфекции с 18 января.Дончанам предлагают защитить себя от болезни вакциной «Гам-КОВИД-Вак», известной как «Спутник V». По информации правительства региона, привиться может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Чтобы бесплатно получить вакцину, необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства.Люди, которые уже переболели коронавирусом и те, кто имеет положительный тест на COVID-19, смогут привиться спустя полгода.Противопоказания к вакцинации: возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, инфекционные и неинфекционные заболевания и тяжелые поствакциональные осложнения на введение первого компонента вакцины (аллергические реакции или анафилактический шок).