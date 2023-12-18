Благоприятные даты, когда лучше ставить елку
Елка является главным новогодним атрибутом. Многие задумываются над тем, когда стоит устанавливать дерево. Rostov.ru узнал самые благоприятные дни, чтобы поставить елку.
По словам астролога из Ростова-на-Дону Антонины Кариер, ближайшая неделя благоприятна для установки новогодней ели. Те, кто поставят елку с 18 по 25 декабря, обретут в новом году счастье, здоровье и материальный достаток.
Чтобы будущий год был полон волшебства, стоит установить хвойное дерево 18 декабря.
День зимнего солнцестояния 22 декабря - одна из самых благоприятных дат, чтобы поставить главный новогодний атрибут. Это станет защитой от всего плохого на будущий год.
Для установки хвойного дерева подойдет и 24 декабря. Дерево, поставленное в этот день, может стать залогом духовного развития, а год станет богат на клиентов и работу.
Если установить елку в католическое Рождество Христово, 25 декабря, это сулит финансовое благополучие. Также считается, что в этот день случаются чудеса.
Последняя благоприятная дата - 28 декабря. Установленная в этот день елка сулит счастье и благополучие.