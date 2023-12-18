Благоприятные даты, когда лучше ставить елку

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Елка является главным новогодним атрибутом. Многие задумываются над тем, когда стоит устанавливать дерево. Rostov.ru узнал самые благоприятные дни, чтобы поставить елку.По словам астролога из Ростова-на-Дону Антонины Кариер, ближайшая неделя благоприятна для установки новогодней ели. Те, кто поставят елку с 18 по 25 декабря, обретут в новом году счастье, здоровье и материальный достаток.Чтобы будущий год был полон волшебства, стоит установить хвойное дерево 18 декабря.День зимнего солнцестояния 22 декабря - одна из самых благоприятных дат, чтобы поставить главный новогодний атрибут. Это станет защитой от всего плохого на будущий год.Для установки хвойного дерева подойдет и 24 декабря. Дерево, поставленное в этот день, может стать залогом духовного развития, а год станет богат на клиентов и работу.Если установить елку в католическое Рождество Христово, 25 декабря, это сулит финансовое благополучие. Также считается, что в этот день случаются чудеса.Последняя благоприятная дата - 28 декабря. Установленная в этот день елка сулит счастье и благополучие.