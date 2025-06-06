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У ФК «Ростов» сменился генеральный директор

У ФК «Ростов» сменился генеральный директор
У ФК «Ростов» — новый генеральный директор. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, эту должность занял Игорь Гончаров.
Он сменил на посту Вадима Рыбакова, который руководил клубом с 2019 года. Ранее Гончаров возглавлял ФК «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области.

Также он имел опыт работы на руководящих должностях в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Ростовской области. Кроме того, Гончаров — мастер спорта по мини-футболу и серебряный призер чемпионата России в составе команды «Норильский никель».
Фото: ФК Чайка
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