У ФК «Ростов» сменился генеральный директор

Фото: ФК Чайка

У ФК «Ростов» — новый генеральный директор. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, эту должность занял Игорь Гончаров.Он сменил на посту Вадима Рыбакова, который руководил клубом с 2019 года. Ранее Гончаров возглавлял ФК «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области.Также он имел опыт работы на руководящих должностях в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Ростовской области. Кроме того, Гончаров — мастер спорта по мини-футболу и серебряный призер чемпионата России в составе команды «Норильский никель».