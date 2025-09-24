Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Восьмой карантин из-за амброзии ввели еще в одном районе Ростовской области

Восьмой карантин из-за амброзии ввели еще в одном районе Ростовской области

В Ростовской области в очередной раз вводят карантинные меры из-за распространения амброзии, это уже восьмой случай. Информацию об этом предоставили в региональном отделении Россельхознадзора.

Обширные заросли опасного сорняка были обнаружены в Багаевском районе, они занимали площадь 111,3 гектара.

В связи с обнаружением очага в непосредственной близости от станицы Багаевской введен фитосанитарный карантин на территории площадью 645,54 гектара. Владельцу земли направлено официальное предупреждение о необходимости соблюдения установленных требований по борьбе с сорняком.

Ранее подобные карантинные мероприятия уже проводились в Шолоховском и Октябрьском районах из-за аналогичной проблемы.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.