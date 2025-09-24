Восьмой карантин из-за амброзии ввели еще в одном районе Ростовской области

Фото: Соцсети

В Ростовской области в очередной раз вводят карантинные меры из-за распространения амброзии, это уже восьмой случай. Информацию об этом предоставили в региональном отделении Россельхознадзора.Обширные заросли опасного сорняка были обнаружены в Багаевском районе, они занимали площадь 111,3 гектара.В связи с обнаружением очага в непосредственной близости от станицы Багаевской введен фитосанитарный карантин на территории площадью 645,54 гектара. Владельцу земли направлено официальное предупреждение о необходимости соблюдения установленных требований по борьбе с сорняком.Ранее подобные карантинные мероприятия уже проводились в Шолоховском и Октябрьском районах из-за аналогичной проблемы.