Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в жуткой аварии на трассе М-4 «Дон» погиб водитель тягача

В Ростовской области в жуткой аварии на трассе М-4 «Дон» погиб водитель тягача

Жуткое дорожное происшествие на автодороге М-4 в Ростовской области привело к гибели шофера большегруза. Как сообщает областная дорожная полиция, трагедия случилась в Красносулинском районе ночью 23 сентября.

По имеющимся сведениям, водитель грузовика "Рено Премиум" с прицепом, ехавший по трассе, не придерживался необходимой дистанции. Из-за несоблюдения дистанции произошло столкновение с ехавшим впереди грузовым автомобилем "Фотон", за рулем которого находился 27-летний мужчина.

Сила удара оказалась смертельной для 58-летнего водителя "Рено", получившего ранения, не оставившие шансов на спасение. По прибытии на место трагедии бригада скорой помощи, к несчастью, зафиксировала смерть водителя "Рено" еще до оказания какой-либо помощи.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.