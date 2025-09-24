В Ростовской области в жуткой аварии на трассе М-4 «Дон» погиб водитель тягача

Фото: Госавтоинспекция РО

Жуткое дорожное происшествие на автодороге М-4 в Ростовской области привело к гибели шофера большегруза. Как сообщает областная дорожная полиция, трагедия случилась в Красносулинском районе ночью 23 сентября.По имеющимся сведениям, водитель грузовика "Рено Премиум" с прицепом, ехавший по трассе, не придерживался необходимой дистанции. Из-за несоблюдения дистанции произошло столкновение с ехавшим впереди грузовым автомобилем "Фотон", за рулем которого находился 27-летний мужчина.Сила удара оказалась смертельной для 58-летнего водителя "Рено", получившего ранения, не оставившие шансов на спасение. По прибытии на место трагедии бригада скорой помощи, к несчастью, зафиксировала смерть водителя "Рено" еще до оказания какой-либо помощи.