В Ростове из-за ДТП на Вавилова 24 сентября образовалась пробка

Фото: скрин.

В Ростове-на-Дону на Вавилова из-за ДТП образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».Пробка появилась около 10:00. Согласно последним данным, в правом ряду произошла авария. Водители сообщают, что фура притерла «ГАЗель». Затор тянется от пересечения с переулком Технологическим и до проспекта Королева. Протяженность пробки – около 1,5 километра.По словам очевидцев, есть пострадавший. Обстоятельства ДТП уточняются. Пока рекомендуется объезжать пробку другими путями.