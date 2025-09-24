На Дону за минувшие сутки на пожарах спасли 16 человек
В Ростовской области из огня 23 сентября спасли 16 человек. Об этом сообщили представители пресс-службы областного управления МЧС.
За минувшие сутки подразделениями Министерства чрезвычайных ситуаций были ликвидированы десять техногенных возгораний и один природный пожар. Кроме того, сотрудники ведомства оказывали помощь при ликвидации последствий четырех аварий на дорогах, где ими были спасены три человека, получивших травмы.
Всего для оперативного реагирования на различные происшествия и устранение их последствий привлекались 232 сотрудника и 85 единиц техники.
Невзирая на ожидаемое снижение температуры, в Ростовской области сохраняется сложная ситуация в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров. Особо критическая, пятая категория пожарной опасности объявлена в отдельных районах, расположенных на северо-востоке, северо-западе, в центре и на юго-востоке региона. Четвертая категория, характеризующаяся высокой степенью риска, зафиксирована в некоторых частях северо-западных, северо-восточных и центральных районов.