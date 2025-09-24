На Дону за минувшие сутки на пожарах спасли 16 человек

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области из огня 23 сентября спасли 16 человек. Об этом сообщили представители пресс-службы областного управления МЧС.За минувшие сутки подразделениями Министерства чрезвычайных ситуаций были ликвидированы десять техногенных возгораний и один природный пожар. Кроме того, сотрудники ведомства оказывали помощь при ликвидации последствий четырех аварий на дорогах, где ими были спасены три человека, получивших травмы.Всего для оперативного реагирования на различные происшествия и устранение их последствий привлекались 232 сотрудника и 85 единиц техники.Невзирая на ожидаемое снижение температуры, в Ростовской области сохраняется сложная ситуация в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров. Особо критическая, пятая категория пожарной опасности объявлена в отдельных районах, расположенных на северо-востоке, северо-западе, в центре и на юго-востоке региона. Четвертая категория, характеризующаяся высокой степенью риска, зафиксирована в некоторых частях северо-западных, северо-восточных и центральных районов.