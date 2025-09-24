Двух жителей Ростовской области доставили в осколочными ранениями в больницу после атаки БПЛА
В Ростовской области ночная атака дронов привела к ранениям двух человек. Об этом сообщил глава региона, Юрий Слюсарь.
В ночь на 23 сентября в области действовало предупреждение о ракетной и беспилотной опасности. В станице Базковской после удара возник пожар в частном доме. Огонь, распространившийся на 75 квадратных метров, был потушен. Два человека получили ранения от осколков, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Губернатор Ростовской области подтвердил, что пострадавшим будет предоставлена всесторонняя поддержка.