Двух жителей Ростовской области доставили в осколочными ранениями в больницу после атаки БПЛА

Фото: Donday

В Ростовской области ночная атака дронов привела к ранениям двух человек. Об этом сообщил глава региона, Юрий Слюсарь.В ночь на 23 сентября в области действовало предупреждение о ракетной и беспилотной опасности. В станице Базковской после удара возник пожар в частном доме. Огонь, распространившийся на 75 квадратных метров, был потушен. Два человека получили ранения от осколков, им оказывается необходимая медицинская помощь.Губернатор Ростовской области подтвердил, что пострадавшим будет предоставлена всесторонняя поддержка.