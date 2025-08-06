Очередной карантин по амброзии ввели в шестом районе Ростовской области

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В связи с разрастанием амброзии полыннолистной, в Ростовской области введены дополнительные ограничительные меры карантина. Об этом проинформировали в Россельхознадзоре.Новый очаг этого сорняка обнаружен в пределах Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, занимающего 39,9 гектара. Как следствие, вокруг хутора Водянский был установлен фитосанитарный режим на землях, простирающихся на 721,89 гектара.Собственнику земли направлено официальное уведомление о необходимости соблюдения действующих норм и предотвращения дальнейшего распространения растения.Примечательно, что это уже шестой случай введения карантина в области. Ранее, 1 августа, схожие меры были введены на территории в 672 гектара возле Позднеевского сельского поселения. До этого карантинные ограничения были применены в Мальчевском сельском поселении Миллеровского района, где амброзия заполонила 15,5 гектара.