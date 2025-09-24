Новости
В Ростове засыпали яму на Суворова, появившуюся под автокраном

Яму на Суворова, открывшуюся под автокраном в Ростове, засыпали песком. 24 сентября в половине девятого утра поворот с Ворошиловского уже действовал.

Ранее Rostov.ru сообщал, что на автомобильный кран частично провалился в асфальт 23 сентября. Специалисты дорожной службы перекрыли улицу и пригнали тяжелую технику.

Кран вытащили, однако на месте осталась дыра в человеческий рост диаметром около 1,5 метров. Пока ее засыпали, в центре начался вечерний пик. По Ворошиловскому растянулась четырехкилометровая пробка.

Сейчас яма заполнена песком и огорожена. Движение открыто на второй полосе. На месте все еще стоят экскаватор и грузовики, сотрудники технической бригады не покидают место происшествия.
Фото: Дондей
