Восьмибалльные пробки сковали Ростов 6 декабря

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Накануне выходных Ростов сковали восьмибалльные пробки. Движение парализовано практически во всех районах города.В центре города наблюдаются особенно большие заторы. На улицах Большой Садовой, Красноармейской и Ленина, а также на проспектах Михаила Нагибина, Буденовском и Ворошиловском автомобили движутся со скоростью, не превышающей пяти километров в час.В западной части города, на улицах Малиновского и Стачки, в часы - пик машины практически не двигаются. Люди опаздывают домой и на важные встречи.На севере города пробки образовались на улицах Вавилова, Королева, Оганова и Вятской.Водителей призывают к соблюдению безопасной дистанции, чтобы предотвратить аварийные ситуации. Тем, кто не успел попасть в «дорожную ловушку», рекомендуется искать альтернативные пути.Тем кто уже стоит в пробках рекомендуют запастись терпением и попробовать чем-то себя занять.