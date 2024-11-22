Ростов сковали восьмибалльные пробки перед выходными 22 ноября

Фото: Яндекс Карты

Перед выходными Ростов-на-Дону сковали пробки. Согласно данным Яндекс Карт, в городе образовались восьмибалльные пробки 22 ноября.Особенно сложная ситуация наблюдается в центре города. Заторы сковали движение на Ворошиловском и Будённовском проспектах, а также на улицах Большой Садовой и Красноармейской. На проспекте Соколова, улицах Текучева, Мечникова, проспектах Чехова и Кировском автомобили едва движутся.На Северном пробки появились на проспекте Михаила Нагибина, улицах Ленина и Ларина. Жители Ростова также столкнулись с заторами на улицах Вавилова, Немировича-Данченко и Оганова. На Сельмаше движение транспорта остановилось во всех направлениях. Заторы образовались на проспекте Шолохова, улице 14-я Линия и Театральном проспекте.В Западном районе водители застряли на улицах Всесоюзной и Малиновского.