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Ростов сковали восьмибалльные пробки перед выходными 22 ноября

Ростов сковали восьмибалльные пробки перед выходными 22 ноября
Перед выходными Ростов-на-Дону сковали пробки. Согласно данным Яндекс Карт, в городе образовались восьмибалльные пробки 22 ноября.

Особенно сложная ситуация наблюдается в центре города. Заторы сковали движение на Ворошиловском и Будённовском проспектах, а также на улицах Большой Садовой и Красноармейской. На проспекте Соколова, улицах Текучева, Мечникова, проспектах Чехова и Кировском автомобили едва движутся.

На Северном пробки появились на проспекте Михаила Нагибина, улицах Ленина и Ларина. Жители Ростова также столкнулись с заторами на улицах Вавилова, Немировича-Данченко и Оганова. На Сельмаше движение транспорта остановилось во всех направлениях. Заторы образовались на проспекте Шолохова, улице 14-я Линия и Театральном проспекте.

В Западном районе водители застряли на улицах Всесоюзной и Малиновского.
Фото: Яндекс Карты
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