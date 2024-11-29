Перед выходными Ростов-на-Дону сковали восьмибалльные пробки

Фото: Яндекс.Пробки

Ростов 29 ноября сковали восьмибалльные пробки. Транспортные потоки застыли во всех районах города в конце рабочего дня.Заторы образовались на проспектах Ворошиловском и Буденновском, а также улицах Красноармейской, Большой Садовой и Варфоломеева. Кроме того, водители стоят на проспекте Михаила Нагибина и проспекте Ленина. На пересечении этих улиц произошло ДТП.На Западном движение затруднено на улицах Малиновского, Еременко и Доватора. На Северном в заторах увязли проспект Королева и улица Обсерваторная.Тяжелая ситуация сложилась на улицах Вятской, Троллейбусной в Первомайском районе города. Там автомобилисты едут со скоростью не более 10 километров в час.