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Перед выходными Ростов-на-Дону сковали восьмибалльные пробки

Перед выходными Ростов-на-Дону сковали восьмибалльные пробки
Ростов 29 ноября сковали восьмибалльные пробки. Транспортные потоки застыли во всех районах города в конце рабочего дня.

Заторы образовались на проспектах Ворошиловском и Буденновском, а также улицах Красноармейской, Большой Садовой и Варфоломеева. Кроме того, водители стоят на проспекте Михаила Нагибина и проспекте Ленина. На пересечении этих улиц произошло ДТП.

На Западном движение затруднено на улицах Малиновского, Еременко и Доватора. На Северном в заторах увязли проспект Королева и улица Обсерваторная.

Тяжелая ситуация сложилась на улицах Вятской, Троллейбусной в Первомайском районе города. Там автомобилисты едут со скоростью не более 10 километров в час.
Фото: Яндекс.Пробки
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