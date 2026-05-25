Суд Ростова включил питерского поставщика в список РПН из-за срыва договора

Питерского поставщика включили в список РПН из-за срыва договора с ростовским заказчиком на 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в ростовском управлении ФАС России.Конфликт возник из-за контракта на поставку топливных дров на сумму более 11 миллионов рублей, заключенного в октябре 2024 года между ООО «Иртыш Инвест» и ростовским заказчиком. По условиям договора поставки должны были быть осуществлены поэтапно, до 1 марта 2025 года.Однако, как установило УФАС, поставщик существенно нарушил условия контракта. Первая партия дров (32,31 куб. м) была поставлена 10 января 2025 года, но не принята заказчиком из-за несоответствия ГОСТу. Впоследствии ООО «Иртыш Инвест» неоднократно направляло письма с просьбами о переносе сроков поставки, ссылаясь на невозможность их соблюдения.К 30 апреля 2025 года, несмотря на продления, было поставлено лишь 19,150 кубического метра из запланированных 1 500 кубических метров. Даже после письма заказчика от 15 мая 2025 года с требованием поставить товар в полном объеме, поставки не возобновились. 3 июля 2025 года товар так и не был поставлен, заказчик расторг договор в одностороннем порядке и обратился в ФАС.Антимонопольная служба включила ООО «Иртыш Инвест» в реестр недобросовестных поставщиков, что и стало предметом судебного разбирательства. Суд, изучив все представленные доказательства, пришел к выводу, что компания не смогла обосновать незаконность решения УФАС и факт нарушения своих прав.Таким образом, решение Ростовского УФАС признано законным, а ООО «Иртыш Инвест» лишается возможности участвовать в государственных закупках на ближайшие два года.