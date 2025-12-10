Застройщик не сможет участвовать в госзакупках из-за срыва ремонта детской больницы в Ростове

Фото: Ростовское УФАС России

Ростовское УФАС России сообщило о включении компании ООО «БМ-Интеграция» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) из-за срыва сроков капитального ремонта здания «Детской городской больницы № 1». Контракт на ремонт консультативно-диагностического отделения № 1 стоимостью около 3 миллионов рублей был заключен между больницей и ООО «БМ-Интеграция» в октябре 2023 года.Завершить все работы планировалось к концу февраля 2024 года. Однако, к концу февраля 2025 года работы в полном объеме так и не были выполнены, что привело к расторжению контракта больницей в одностороннем порядке и жалобе в ФАС.После рассмотрения жалобы антимонопольная служба приняла решение о внесении ООО «БМ-Интеграция» в РНП. Таким образом, компания не сможет участвовать в государственных закупках в течение двух лет, начиная с марта 2025 года.Компания-застройщик оспорила решение УФАС в суде, однако Арбитражный суд, а затем и 15-й арбитражный апелляционный суд подтвердили законность решения антимонопольной службы.