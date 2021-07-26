Военный Следком РФ по ЮВО возглавил Владислав Луковский

В военном следственному управлении следственного комитета РФ по ЮВО сменилось руководство. Ведомство возглавил 62-летний генерал-лейтенант юстиции Владислав Луковский. Соответствующий указ подписал президент России.Новый глава ведомства родился в селе Алкино-2 Чимшинского района Башкирской АССР. В 22 года он окончил юрфак Ташкентского госуниверситета. До сентября 2007 года служил в органах военной прокуратуры. За годы карьеры он прошел путь от должности следователя прокуратуры до зама военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа.Затем Владислав Луковский руководил военным СУ СК при прокуратуре РФ по Сибирскому военному округу. Там он проработал четыре года. В 2011 года его назначили на аналогичную должность в военном СУ СК РФ по Центральному военному округу. Последние четыре года генерал-лейтенант возглавлял военный СУ СК РФ по Восточному военному округу.Владислав Луковский - ветеран военной службы. Его не раз награждали государственными и ведомственными наградами.