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Донское Погрануправление возглавил бывший руководитель сахалинской службы

Донское Погрануправление возглавил бывший руководитель сахалинской службы

Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области возглавил 59-летний Сергей Кудряшов. Генерал-лейтенант переведён на Дон с Сахалина.

О назначении, которое произошло ещё месяц назад (соответствующий указ президент подписал ещё 7 апреля), стало известно во время заседания правительства Ростовской области 21 мая. Нового руководителя донской пограслужбы с назначением поздравил губернатор Василий Голубев.

В пограничных органах Сергей Кудряшов - с 1979 года. Он окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, Академию пограничных войск РФ и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Последние шесть лет, с 2014-го по 2020 год, Сергей Кудряшов возглавлял Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области. Ранее руководил службой в Дагестане и Мурманской области.

Известно, что у нового руководителя ПУ ФСБ по Ростовской области есть двое сыновей, которые также служат в пограничных органах.

Добавим, что ранее службу охраны границ на Дону возглавлял Александр Эктов. В Ростове он проработал с 2014-го по 2020 год. Генерал-майор Эктов назначен руководителем погрануправления в соседнем Краснодарском крае.

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