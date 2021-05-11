Замкомандующего ЮВО стал командующим миротворческими силами РФ в Нагорном Карабахе
Замкомандующего Южным военным округом Алексея Авдеева назначили на должность командующего миротворческими силами РФ в Карабахе. 53-летний генерал-лейтенант уже прибыл в город Ханкенди. В ближайшее время он сменит на посту генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и приступит к своим обязанностям.
5 мая Алексей Авдеев присутствовал на открытии бюста дважды Герою СССР маршалу Ивану Баграмяну. В своей речи замкомандующего ЮВО отметил его заслуги в годы Великой Отечественной войны.
На фото: Открытие памятника маршалу Ивану Баграмяну.
Генерал Авдеев родился в столице Узбекистана, городе Ташкенте, 17 мая 1967 года. Он окончил Свердловское суворовское военное училище, а затем прошел службу в Северо-Кавказском военном округе, где занимал различные командные должности.
В 32 года окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ. За годы военной карьеры занимал должности командира мотострелковой дивизии Сибирского военного округа (СВО), начальника организационно-мобилизационного управления и замначальника штаба СВО по организационно-мобилизационной работе, а также замкомандующего 41-й общевойсковой армией в Новосибирске и начальника штаба - первого замкомандующего 6-й общевойсковой Краснознаменной армией в Санкт-Петербурге.
Два года назад, в 2019-м, Алексея Авдеева назначили заместителем командующего войсками Южного военного округа.