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Водоканал Ростова хочет отсудить у колонии Батайска 1,6 млн рублей

Водоканал Ростова хочет отсудить у колонии Батайска 1,6 млн рублей
АО «Водоканал Ростова-на-Дону» подало иск на исправительную колонию №15 в Батайске. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Ресурсоснабжающая организация требует взыскать с учреждения 1,6 миллиона рублей. Предметом спора стал сброс сточных вод. В акционерном обществе считают, что в колонии превысили норматив, что привело к «негативному воздействию» на центральную систему водоотведения.

Заседание назначено на 27 января 2025 года.
Фото: Ростов.Ру
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