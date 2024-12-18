Водоканал Ростова хочет отсудить у колонии Батайска 1,6 млн рублей

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АО «Водоканал Ростова-на-Дону» подало иск на исправительную колонию №15 в Батайске. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.Ресурсоснабжающая организация требует взыскать с учреждения 1,6 миллиона рублей. Предметом спора стал сброс сточных вод. В акционерном обществе считают, что в колонии превысили норматив, что привело к «негативному воздействию» на центральную систему водоотведения.Заседание назначено на 27 января 2025 года.