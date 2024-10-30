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Водоканал отсудил у ФК «Ростов» более 180 тысяч рублей за неуплату за услуги ВКХ

Водоканал отсудил у ФК «Ростов» более 180 тысяч рублей за неуплату за услуги ВКХ
АО «Водоканал Ростова-на-Дону» отсудил у ФК «Ростов» более 182 тысяч рублей. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Причиной судебных разбирательств стала неуплата за услуги водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ). «Желто-синие» не платили по счетам в июне и июле 2024 года.

Ресурсоснабжающая организация направила еще один иск. На этот раз водоканал требует, чтобы ФК «Ростов» выплатил им 22,5 тысячи рублей. Не исключено, что новые тяжбы связаны с другим долгом по ВКХ.
Фото: соцсети
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