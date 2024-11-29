«ТНС энерго» хочет отсудить у колонии Батайска 1,5 млн рублей

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Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подало иск на ИК № 15 Батайска. Информация размещена в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.Компания намерена взыскать с исправительной колонии более 1,5 миллиона рублей. Информация о предмете спора между учреждением и организацией пока не разглашается. Вероятно, причиной иска стали неоплаченные счета за свет.ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Ростовской области. В 2023 году общий доход организации составил более 61 миллиарда рублей.