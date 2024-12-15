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«ТНС Энерго» хочет отсудить у администрации Новочеркасска почти 500 тысяч рублей

«ТНС Энерго» хочет отсудить у администрации Новочеркасска почти 500 тысяч рублей
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подало иск на администрацию Новочеркасска. Информация размещена в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Компания намерена взыскать с мэрии почти полмиллиона миллиона рублей. Сведения о предмете спора между администрацией и организацией пока не разглашаются. Вероятно, причиной иска стали неоплаченные счета за свет.

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Ростовской области. В 2023 году общий доход организации составил более 61 миллиарда рублей.
Фото: Ростов.Ру
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