Водителей Ростовской области предупредили о тумане и гололедице на дорогах

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В Ростовской области ожидается ухудшение погоды ночью 21 января. Гололедица и туман могут привести к аварийным ситуациям на дорогах. О прогнозе сообщили сотрудники «Северо-Кавказского УГМС».Из-за атмосферного явления видимость на трассах снизится. Из-за этого увеличивается риск возникновения ДТП, особенно на неосвещенных участках. Автомобилистов просят не совершать в пути резких маневров.Дымка рассеется только днем. Тогда же столбики термометров в Ростове поднимутся до +2 градусов.