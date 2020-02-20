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Автомобилистов в Ростовской области предупредили об ухудшении погоды

Автомобилистов в Ростовской области предупредили об ухудшении погоды
В Ростовской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. Донских водителей предупредили о тумане на дорогах, гололедице и метели.

По данным Ростовского гидрометцентра, с 22 по 24 февраля в регионе ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Ветер достигнет силы до 18 метров в секунду. Из-за осадков на дорогах ухудшится видимость. Автомобилистов просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Следует соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и не совершать опасных манёвров на дороге.

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