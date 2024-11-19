Водителей Ростовской области предупредили о тумане и гололеде на дорогах

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В ближайшие сутки в Ростовской области испортится погода. Вместе с ней ухудшится ситуация на дорогах. В ночь на 20 октября на регион опустится туман и придут заморозки. Об этом предупредили в донском ГУ МЧС.Из-за атмосферного явления видимость на трассах снизится. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию между соседними машинами, не превышать скорость, а также не совершать резких маневров.Ситуацию может ухудшить гололед. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов. Дымка рассеется только днем. Тогда же столбики термометров поднимутся до +10...+14 градусов.