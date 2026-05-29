Власти Ростовской области фиксирует рост числа ДТП с участием СИМ

В Ростове-на-Дону состоялся круглый стол депутатов Законодательного собрания региона. Темой для обсуждения стала: электросамокаты, проблемы использования СИМ и обеспечения безопасности движения.Как рассказал первый заместитель министра транспорта региона Александр Чекменев, в 2024 году не было зарегистрировано ни одного дорожного происшествия с участием средств индивидуальной мобильности. Но сказать точно были ли они в целом Чекменов затрудняется.- По данным на 2025 год, зафиксировано 47 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 50 человек, а двое, к сожалению, погибли, - сообщил первый заместитель министра транспорта.В первые пять месяцев текущего года зафиксировано 12 инцидентов с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Сравнительный анализ за несколько периодов демонстрирует, что число подобных происшествий возросло более чем на 30%.Власти регионов и муниципалитетов предлагают ряд мер по обеспечению безопасности пешеходов и самих пользователей СИМ.