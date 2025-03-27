Фото для иллюстрации ГАИ

С начала 2025 года в Ростовской области произошло более 300 ДТП. Информацию об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону Олег Богун на пресс-конференции.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий в регионе снизилось на 20%. Если в 2024 году было зафиксировано 397 ДТП, то в 2025 году — только 316. В результате этих происшествий число погибших уменьшилось на 35%: с 84 человек в 2024 году до 54 в 2025 году. Количество раненых также сократилось на 15%, с 453 человек в 2024 году до 382 в 2025 году.На федеральных дорогах региона с начала года зарегистрировано 42 ДТП, в которых погибли 12 человек и пострадали 54. На региональных трассах произошло 87 аварий, в результате которых 29 человек погибли и 132 получили травмы. На местных дорогах зафиксировано 187 ДТП, при этом 13 человек погибли и 196 получили ранения.Кроме того, отмечается снижение числа ДТП с участием детей на 36%. С начала года в таких авариях погиб один ребёнок, а 25 получили травмы.