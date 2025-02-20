В Ростове в поврежденных после атаки беспилотников домах восстанавливают балконы

Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове ремонтируют поврежденные после атаки беспилотников дома. В 107 из 113 квартир уже заменили окна. Шесть собственников поврежденных квартир на связь пока не выходят.В квартирах меняют балконы. Где от ударной волны выбило стекла, производят замену. Где ущерб более значительный – обшивают новыми профлистами. Кроме того, обещают провести ремонт в подьездах.Напомним, Ростовскую область 8 февраля атаковали БПЛА. Из-за взрывной волны повредило 14 жилых зданий на Сельмаше в Ростове – 113 квартир. Также ущерб нанесен: женской консультации, отделению областной клинической больницы № 2 и наркологическому диспансеру.