Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове в поврежденных после атаки беспилотников домах восстанавливают балконы

В Ростове в поврежденных после атаки беспилотников домах восстанавливают балконы
В Ростове ремонтируют поврежденные после атаки беспилотников дома. В 107 из 113 квартир уже заменили окна. Шесть собственников поврежденных квартир на связь пока не выходят.

В квартирах меняют балконы. Где от ударной волны выбило стекла, производят замену. Где ущерб более значительный – обшивают новыми профлистами. Кроме того, обещают провести ремонт в подьездах.

Напомним, Ростовскую область 8 февраля атаковали БПЛА. Из-за взрывной волны повредило 14 жилых зданий на Сельмаше в Ростове – 113 квартир. Также ущерб нанесен: женской консультации, отделению областной клинической больницы № 2 и наркологическому диспансеру.
Фото: администрация Ростова-на-Дону
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.