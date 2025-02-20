В Ростове в поврежденных после атаки беспилотников домах восстанавливают балконы
В Ростове ремонтируют поврежденные после атаки беспилотников дома. В 107 из 113 квартир уже заменили окна. Шесть собственников поврежденных квартир на связь пока не выходят.
В квартирах меняют балконы. Где от ударной волны выбило стекла, производят замену. Где ущерб более значительный – обшивают новыми профлистами. Кроме того, обещают провести ремонт в подьездах.
Напомним, Ростовскую область 8 февраля атаковали БПЛА. Из-за взрывной волны повредило 14 жилых зданий на Сельмаше в Ростове – 113 квартир. Также ущерб нанесен: женской консультации, отделению областной клинической больницы № 2 и наркологическому диспансеру.