Станислав Марченко назначен замглавы администрации Ростова по ЖКХ

Фото: администрация Ростова.

Кадровые изменения коснулись и администрации Ростова-на-Дону. Как стало известно Donday, Алексей Логвиненко издал указ о назначении Станислава Марченко на пост заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ.Поскольку Станислав Марченко ранее исполнял обязанности директора Департамента ЖКХ, его место занял Дмитрий Шевцов, который в департаменте был его заместителем.Станислав Марченко прошел через множество должностей в администрации Ростова. До работы в департаменте ЖКХ он занимал место первого заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства. В роли директора департамента ЖКХ он работал чуть более года.В 2017 году этот чиновник стал обладателем Кубка мира по кикбоксингу.