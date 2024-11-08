Станислав Марченко назначен замглавы администрации Ростова по ЖКХ
Кадровые изменения коснулись и администрации Ростова-на-Дону. Как стало известно Donday, Алексей Логвиненко издал указ о назначении Станислава Марченко на пост заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ.
Поскольку Станислав Марченко ранее исполнял обязанности директора Департамента ЖКХ, его место занял Дмитрий Шевцов, который в департаменте был его заместителем.
Станислав Марченко прошел через множество должностей в администрации Ростова. До работы в департаменте ЖКХ он занимал место первого заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства. В роли директора департамента ЖКХ он работал чуть более года.
В 2017 году этот чиновник стал обладателем Кубка мира по кикбоксингу.