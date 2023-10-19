Директором департамента ЖКХ и энергетики Ростова назначен Станислав Марченко

Фото: администрация Ростова.

В администрации Ростова произошли кадровые перестановки. Первый замглавы администрации Станислав Марченко стал директором департамента ЖКХ и энергетики города. Соответствующее распоряжение 19 октября подписал Алексей Логвиненко.Чиновник работает в администрации не первый год. Он занимал различные должности, связанные со сферой ЖКХ. Последним местом работы Станислава Марченко был пост первого заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства.Помимо карьеры, ростовчанин уделяет время и спорту. В 2017 году он выиграл Кубок мира по кикбоксингу.Кресло директора департамента ЖКХ пустует несколько месяцев. В июне 2023 года в отставку подал Алексей Пономарев, который проработал на этом месте почти два года. Все то время, что департамент оставался обезглавленным, обязанности директора выполнял замглавы администрации по ЖКХ Алексей Потешкин.