Виталий Золотухин назначен на должность замглавы Ростова по экономике

Фото: телеграм-канал Александра Скрябина

Виталий Золотухин назначен на должность заместителя главы Ростова по экономике. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин в своем телеграм-канале.Виталий Золотухин родился и вырос в Ростове. В мэрии Ростова он работает еще с 1998 года. Карьеру он начинал как главный специалист, затем стал начальником отдела в комитете финансов и председателем комитета финансов. Затем занимал должности заместителя директора департамента экономического развития и директора департамента экономического развития.С марта 2002 года по ноябрь 2014 года Виталий был заместителем главы Администрации Ростова по вопросам экономики. С 2014 по 2017 годы он руководил финансовым управлением «Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства». С 2017 по 2024 годы Виталий Золотухин работал в дорожно-строительной отрасли.С октября 2024 года замещал должность заместителя директора Департамента имущественно-земельных отношений Ростова.Также Виталий Золотухин был конкурентом Александра Скрябина на конкурсе на должность главы донской столицы, но комиссия отдала предпочтение Скрябину.