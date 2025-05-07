Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Виталий Золотухин назначен на должность замглавы Ростова по экономике

Виталий Золотухин назначен на должность заместителя главы Ростова по экономике. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Виталий Золотухин родился и вырос в Ростове. В мэрии Ростова он работает еще с 1998 года. Карьеру он начинал как главный специалист, затем стал начальником отдела в комитете финансов и председателем комитета финансов. Затем занимал должности заместителя директора департамента экономического развития и директора департамента экономического развития.

С марта 2002 года по ноябрь 2014 года Виталий был заместителем главы Администрации Ростова по вопросам экономики. С 2014 по 2017 годы он руководил финансовым управлением «Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства». С 2017 по 2024 годы Виталий Золотухин работал в дорожно-строительной отрасли.

С октября 2024 года замещал должность заместителя директора Департамента имущественно-земельных отношений Ростова.

Также Виталий Золотухин был конкурентом Александра Скрябина на конкурсе на должность главы донской столицы, но комиссия отдала предпочтение Скрябину.
Фото: телеграм-канал Александра Скрябина
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.