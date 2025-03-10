Стало известно, кто прошел в финал конкурса на пост главы администрации Ростова

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В финал конкурса на должность главы администрации Ростова вышли два кандидата. Как сообщает DonDay со ссылкой на пресс-службу городской думы, это Виталий Золотухин и Александр Скрябин.Виталий Золотухин — заместитель директора департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону. Он родился и вырос в Ростове. С 1998 года Виталий занимал различные должности в администрации города. В октябре 2001 года он исполнял обязанности заместителя главы администрации. В марте 2002 года Виталий Золотухин был официально утверждён в должности заместителя главы администрации Ростова-на-Дону.Александр Скрябин — исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону. Он является коренным жителем города. Ранее занимал должность заместителя губернатора Ростовской области. С 28 января 2025 года Александр Скрябин назначен на должность и. о. главы администрации донской столицы.Напомним, что конкурс на должность главы администрации состоялся 10 марта. На участие в отборе были заявлены 12 кандидатов. Однако в день проведения конкурса отсутствовали двое участников: травматолог-ортопед Ибрагим Ажигов из Пятигорска и врач-нейрохирург Исмаил Мургустов.В рамках конкурса кандидаты прошли тестирование и защитили доклады, посвящённые развитию Ростова-на-Дону.