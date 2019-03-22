В Ростове назначили первого замглавы администрации и замглавы по экономике



В Ростове-на-Дону назначили первого заместителя главы администрации и заместителя главы по экономике.



Правой рукой мэра стал Алексей Логвиненко. Он родился в 1974 году в Таганроге. В 22 года окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет. В 2002-м получил диплом юриста в Ростовском юридическом институте МВД России. С 2006-го по 2016-й Логвиненко замещал руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.



Был замдиректора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», затем — заместителем генерального директора по перспективному развитию аппарата управления ООО «Водные ресурсы».



Логвиненко назначили на пост замглавы администрации Ростова по экономике 21 февраля. С 25 марта он является первым заместителем главы города.



В этот же день должность замглавы администрации по экономике заняла Светлана Камбулова. Она родилась в Каменском районе Ростовской области в 1972 году. Окончила Пятигорский государственный пединститут иностранных языков, затем - Ростовский международный институт экономики.



Поначалу работала школьным учителем немецкого языка в Белой Калитве. С 1996-го по 2003 год занимала различные должности в городской администрации. Далее в течение пяти лет - пост заместителя главы Белой Калитвы и Белокалитвинского района по экономике.



В 2010 году Камбулова стала начальником отдела развития инфраструктуры туризма в Ростовской области.



С 2015 года по март 2019-го замещала должность директора департамента экономики Ростова.