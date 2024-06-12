Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Виталий Кушнарев снова назначен министром транспорта Ростовской области

Виталий Кушнарев снова назначен министром транспорта Ростовской области
Виталий Кушнарев назначен на должность заместителя губернатора – министра транспорта Ростовской области. Соответствующий указ 11 июня был подписан главой региона Василием Голубевым.

С 2014 по 2016 годы он уже занимал должность министра транспорта. С 2016 по 2019 годы Виталий Кушнарев был главой администрации Ростова-на-Дону. Затем он возглавил совет директоров «Региональной корпорации развития». А в 2021 году Виталий Кушнарев стал депутатом Государственной Думы от Ростовской области.

В мае появилась информация о том, что Виталий Кушнарев досрочно сложит полномочия депутата Госдумы РФ.

Виталий Кушнарев родился и вырос в шахтерском посёлке Михайлов в Тацинском районе. Свою карьеру в сфере муниципального управления он начал в администрации Белокалитвинского района. В 2010 году он перешёл на работу в правительство Ростовской области.

Напомним, в апреле министр транспорта Владимир Окунев покинул свой пост. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причины такого решения не были озвучены.
Фото: Правительство Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.