Виталий Кушнарев снова назначен министром транспорта Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Виталий Кушнарев назначен на должность заместителя губернатора – министра транспорта Ростовской области. Соответствующий указ 11 июня был подписан главой региона Василием Голубевым.С 2014 по 2016 годы он уже занимал должность министра транспорта. С 2016 по 2019 годы Виталий Кушнарев был главой администрации Ростова-на-Дону. Затем он возглавил совет директоров «Региональной корпорации развития». А в 2021 году Виталий Кушнарев стал депутатом Государственной Думы от Ростовской области.В мае появилась информация о том, что Виталий Кушнарев досрочно сложит полномочия депутата Госдумы РФ.Виталий Кушнарев родился и вырос в шахтерском посёлке Михайлов в Тацинском районе. Свою карьеру в сфере муниципального управления он начал в администрации Белокалитвинского района. В 2010 году он перешёл на работу в правительство Ростовской области.Напомним, в апреле министр транспорта Владимир Окунев покинул свой пост. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причины такого решения не были озвучены.